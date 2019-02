Nutella : la plus grosse usine au monde suspend sa production

La production de Nutella tourne au ralenti. En effet, la plus grosse usine au monde de la célèbre pâte à tartiner est à l'arrêt. Située à Villers-Écalles (Seine-Maritime), elle est à l'arrêt à cause d'un défaut de qualité, a indiqué le groupe Ferrero. La marque "assure qu'aucun groupe actuellement sur le marché n'est concerné par la situation, et que l'approvisionnement des clients se fait sans interruption", explique la journaliste Julie Howlett en duplex depuis la commune où se situe l'usine.

25% de la production mondiale

"C'est mardi 19 février vers 18 heures qu'un défaut de qualité a été retrouvé sur l'un des produits semi-finis qui entrent dans la composition de la Nutella et du Kinder Bueno. C'est la plus grosse usine de Nutella du monde, avec 600 000 pots qui sortent chaque jour de l'usine, c'est 25% de la production mondiale, et 18% pour les Kinder Bueno. Ferrero a donc décidé de suspendre temporairement la production", rapporte la journaliste.

