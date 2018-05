Mercedes va produire pour la première fois une voiture en France, dans une usine de Moselle

Une bouffée d'oxygène dans une région touchée par le chômage et la désindustrialisation : le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz a annoncé, vendredi 18 mai, qu'il allait produire pour la première fois un de ses modèles en France, dans l'usine Smart de Hambach (Moselle). Il s'agira d'un véhicule électrique compact.

Cette annonce se traduit par un investissement de 500 millions d'euros du groupe Daimler - qui détient les marques Mercedes-Benz et Smart - dans l'usine lorraine.

Le lancement va permettre "un maintien de l'emploi de façon très certaine" sur le site de Hambach, qui compte 800 salariés, a estimé l'entreprise. Mais elle juge qu'il est "trop tôt" pour évaluer la possibilité de recrutements supplémentaires : "On est au début du projet, on n'a pas encore de visibilité."

Emmanuel Macron, qui avait reçu le PDG de Daimler à l'Elysée, vendredi matin, s'est félicité de cette annonce sur Twitter.

