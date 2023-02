Le groupe Thales veut recruter 12 000 salariés, dont près de la moitié en France

Les embauches concernent tous les secteurs d'activités du groupe, y compris celui de l'aéronautique, sinistré pendant la pandémie.

Thales prévoit de recruter plus de 12 000 salariés dans le monde en 2023, dont 4 000 via des créations de postes. "C'est une année record", a souligné le directeur des ressources humaines du groupe, porté par le dynamisme des secteurs de l'aérospatial, de la défense, de la sécurité et de l'identité numérique. Ces embauches concernent tous les secteurs d'activités de Thales, y compris l'aéronautique, sinistré pendant la pandémie.

"Nos activités (...) sont toutes en croissance, ce qui explique nos importants besoins de recrutement, en particulier de jeunes talents", a souligné le PDG de l'entreprise, Patrice Caine, dans une interview au Journal du Dimanche, le 26 février. La France, principal pays d'implantation de Thales, concentre près de la moitié (5 500) des recrutements. Ils seront répartis sur tout le territoire.

"Cette dynamique de croissance existe depuis de nombreuses années, depuis 2015 on recrute au moins 5 000 personnes par an", a observé le directeur des ressources humaines du groupe tricolore. En 2022, 11 500 personnes ont été embauchées, dont 32% de femmes, portant les effectifs à 77 000 salariés. Le groupe n'avait pas licencié pendant la pandémie, en ayant notamment basculé des salariés travaillant dans le secteur aéronautique sur d'autres activités.