Inde, empoisonnement massif

En proie à d'intenses vomissements, à bout de souffle et avec de fortes douleurs dans la poitrine, ces malades ont été hospitalisés ici à Golaghat, dans l'est de l’Inde. Tous ont consommé de l'alcool produit clandestinement.

David Karmakar, un patient, n’en revient pas : « Je n'avais jamais vu ça. Je suis un buveur régulier mais je n'avais jamais connu pareil chose.»

L'alcool frelaté a déjà fait plus de 150 morts et provoqué plus de 200 hospitalisations depuis jeudi soir. Une enquête a été ouverte et plusieurs personnes ont été arrêtées. Parmi elles, un vendeur et deux responsables de l'administration fiscale.

Parthompratim Saikiac commissaire de police, explique :

« Des mesures sont prises contre quiconque impliqué dans le commerce d'alcool frelaté. »

Environ 40% de l'alcool consommé en Inde chaque année est produit illégalement selon l'Association internationale des vins et spiritueux.

Des centaines d'Indiens pauvres meurent chaque année après avoir bu de l'alcool frelaté, dans lequel les trafiquants ajoutent souvent du méthanol, hautement toxique.