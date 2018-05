Éthiopie : la nouvelle usine de la Chine

On pourrait se croire sur une autoroute à peine sortie de terre. Nous sommes en réalité sur le parc industriel d'Hawassa, en Éthiopie, mis en service il y a un an à peine. Il y a 300 hectares d'usines et au-dessus de la plus grande d'entre elles flottent les drapeaux chinois et éthiopien. L'un des géants chinois du textile a décidé d'installer ici une usine flambant neuve. Toutes les machines sont importées de Chine, plus de 500 employés sont Éthiopiens et quelques dizaines d'expatriés sont Chinois.

Salaire : 30 euros par mois

L'entreprise chinoise est venue chercher une main-d'oeuvre abondante et surtout bon marché. Dans ces usines, le salaire est souvent inférieur à 30 euros par mois, vingt fois moins qu'en Chine. Les entreprises chinoises investissent donc massivement, y compris pour former le personnel. Si l'industrie ne représente encore que 5 % de l'économie éthiopienne, le pays entend créer deux millions d'emplois dans ce secteur d'ici 2025.

