Écologie : ces vêtements qui polluent

Tous les styles, toutes les coupes, dans une surabondance de couleurs et de tailles. Chaque année, les grandes enseignes de mode proposent jusqu'à dix collections différentes. Autant de tentations pour les clients, qui sont sollicités quasiment chaque semaine. Cette consommation effrénée entraîne de grands dégâts pour l'environnement.

1,2 milliard de tonnes de CO2 chaque année

En quinze ans, la production mondiale de vêtements a doublé. Elle utilise 4% des ressources d'eau potable. Selon une association de défense de l'environnement, fabriquer un t-shirt reviendrait à consommer l'équivalent de 70 douches, et 285 pour la conception d'un pantalon. Une production intense qui alimente aussi le réchauffement climatique. Elle dégage 1,2 milliard de tonnes de CO2 par an. C'est plus que les transports maritimes et aériens mondiaux.

