Dans l'estuaire de la Gironde, un projet de ferme-usine de saumons qui divise

Pour imaginer ce à quoi pourrait ressembler la future méga-ferme du Verdon, il faut prendre la mer, direction l’ancien port industriel tout proche. C'est Tony Garaud, un pêcheur du village qui nous emmène sur son bateau. Esther Dufaure et Mélanie Gaillard, deux militantes du collectif "Non au projet Pure Salmon", nous accompagnent. Le site "représente une équivalence de 8 terrains de foot, et en termes de volume, 80 piscines olympiques", précise Mélanie Gaillard.

La société Pure Salmon espère élever ici 2 millions de saumons chaque année, 10 000 tonnes de poissons

Sur la terre ferme, dans des hangars, la société Pure Salmon espère élever ici 2 millions de saumons chaque année, 10 000 tonnes de poissons. Le projet prévoit une soixantaine de bassins dont 24 d'un diamètre de 25 mètres et d'une hauteur de 7 mètres. Une partie des eaux usées de l’élevage, après avoir été traitées, seront rejetées dans l’estuaire. Là où Tony Garaud pose ses filets. Le marin-pêcheur craint que l'éco-système en soit modifié. "Cette année, on a pêché le maigre tout près de là. S'ils rejettent de l'eau complètement à une température différente, le maigre va être perdu. Et c'est peut-être une espèce qu'on va voir disparaître", redoute Tony Garaud. Autre problématique soulevée par les opposants: le pompage de l’eau dans les sols pour alimenter les bassins. Selon un document de la commission locale de l’eau, datant de juillet dernier, et que nous avons pu consulter, Pure Salmon envisageait de puiser au rythme de 50 m3/ heure dans la nappe d'eau saumâtre présente sous le site. “Un débit d’exploitation supérieur à 10 m3/h apparait impossible”, précise cette commission composée d'élus et de techniciens locaux. Résultat: projet "incompatible" en l'état. Un contre-temps qui n'a pas découragé la société Pure Salmon: elle entend réaliser de nouveaux forages pour trouver l’eau nécessaire. Les risques environnementaux, les faiblesses pointées par les autorités, Xavier Govare les conteste. Le directeur général de Pure Salmon France préfère souligner l’apport économique de sa ferme. A terme, 250 emplois pourraient être créés sur le site où il entend produire 5 pourcents du saumon consommé en France. "On aimerait aller le plus vite possible, précise-t-il. L'indépendance nationale de la France en matière alimentaire sur le saumon est absolument ridicule. Aujourd'hui, on importe dans notre pays 100 % des saumons, 200 000 tonnes chaque année", fait-il remarquer.

C'est pas un projet qui est dans le monde de demain. C'est une vision qui vise à toujours plus consommer et plus produire pour des investisseurs. Christine Seguineau, élue écologiste

Nourrir le monde, c’est l’ambition affichée de Pure Salmon. “Nos technologies permettent de produire des saumons délicieux et en bonne santé”, lance une voix off dans l'une des vidéos promotionnelles qu'a publié en 2020 la société. Un groupe qui veut construire d’autres fermes en Asie, au Japon ou ici, aux Etats Unis, où de travaux gigantesques ont déjà commencé dans l'Etat de Virginie. Des projets parfois contestés, comme à Boulogne sur mer, l’an dernier, où Pure Salmon souhaitait aussi s’implanter. Dans le Pas-de-Calais, le site n’a finalement pas vu le jour pour des raisons environnementales. En Nouvelle Aquitaine, certains élus évoquent une ambition industrielle qu’ils jugent démesurée. "C'est pas un projet qui est dans le monde de demain, affirme Christine Seguineau, élue du groupe Ecologiste Solidaire et Citoyen, au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. C'est une vision qui vise à toujours plus consommer et produire pour des investisseurs." Pour rassurer sur la viabilité de son projet, Pure Salmon mènera de nouvelles études environnementales .Si elles sont concluantes, l’entreprise compte vendre ses premiers saumons en 2026.

