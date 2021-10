Chine : la production de charbon tourne à plein régime

A. Miguet, G. Caron, C. Wang, J. Zhao

En Chine, les miniers et transporteurs de charbon sont en pleine course contre la montre, alors que l'hiver approche. Une matière nécessaire dans ce pays où il est utilisé dans de nombreux secteurs, dont l'industrie.

En Chine, des camions remplis de charbon s'activent, masqués par un épais nuage de poussière qui empêche de voir le ciel. Les producteurs de charbon ont été sommés, par le gouvernement, d'augmenter leur production de charbon, quitte à réouvrir certaines mines fermées du pays, comme dans la province du Shanxi, au nord de la Chine, le cœur du bassin minier. Ce charbon récolté est nécessaire pour faire tourner les centrales thermiques. Des conditions éprouvantes pour tous. "On va devoir répondre aux besoins de tous, et l'hiver arrive. On va devoir se chauffer", déclare un camionneur.

Des demandes trop nombreuses

La Chine, encore adepte du charbon, va devoir répondre à une forte demande, entre celle de l'industrie et de la population. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la Chine n'a jamais autant produit de charbon. Une surproduction afin d'éviter des pénuries, qui ont déjà fait s'envoler le prix du charbon : à 102 euros par tonne en janvier 2021, elle est désormais passée à 266 euros. Cela redonne de l'espoir aux producteurs de charbon, qui n'est pas mort. "La baisse de la consommation du charbon semble pour l'instant utopique", ajoute Arnauld Miguet, journaliste France Télévisions en Chine.