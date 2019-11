Ce que l'on sait de la coupure d'électricité qui a plongé une partie de la région parisienne dans le noir

200 000 foyers ont, mercredi 27 novembre, été brièvement privés de courant à Paris et en région parisienne. Explications.

Des coupures d'électricité, assez brèves, se sont produites à partir de 21h50 mercredi 27 novembre en région parisienne. Les derniers foyers ont été réalimentés à 22h40, précise RTE, le réseau de transport d'électricité.

Un incident dans un poste électrique de Cergy-Pontoise

RTE explique que cette coupure d'électricité est due à un incident technique dans le poste électrique du réseau de transport d'électricité de Cergy Pontoise, dans le Val-d'Oise.

L'origine de cet incident n'a pas, à ce stade, été identifiée. "Les causes peuvent être très multiples. A ce stade, aucune cause n'est exclue", explique le gestionnaire de réseau. Des analyses techniques sont en cours. 200 000 foyers ont été touchés au plus fort de l'épisode, essentiellement à Paris, dans les Hauts-de-Seine et dans le Val d'Oise. Certains quartiers de la capitale ont été plongés dans le noir pendant quelques secondes à quelques minutes. La Tour Eiffel s'est brièvement éteinte.

Des effets en cascade, aux conséquences variables

Cinq radiales - cinq lignes electriques qui alimentent la capitale - ont été affectées et mises hors tension automatiquement. Quatre d'entre elles ont été automatiquement remises en tension, ou remplacées par d'autres chemins électriques automatiquement mis en place. Dans le cas de la dernière radiale, la réalimentation a nécessité une intervention, ce qui a pris plus de temps.

L'électricité est en effet transportée depuis des postes situés en périphérie de Paris par des liaisons à 225 000 volts. Dans la capitale, des postes de transformation successifs abaissent petit à petit la tension à 20 000 volts pour distribuer l'énergie dans les quartiers à proximité. Ces postes sont télécommandés à distance. Ces "postes sources", en abaissant la haute et très haute tension en moyenne ou basse tension, permettent à l'électricité de passer du réseau de transport au réseau de distribution.

Enedis - qui gère le réseau de distribution de l'électricité jusqu'aux consommateurs - a alors été mobilisé. De manière schématique, le fonctionnement du réseau électrique ressemble à celui du réseau routier avec des autoroutes, des nationales, des départementales, des échangeurs pour passer de l'un à l'autre (les postes sources) et jusqu'à la rue ou aux tous petits chemins. Dans le cas des défaillances électriques intervenues mercredi, ce sont aussi certaines de ces "rues" qu'il a fallu activer pour pouvoir réalimenter certains consommateurs. Certaines coupures ont été très brèves (dans le cas des reprises automatiques) tandis que d'autres ont duré plus longtemps (dans le cas des repris manuelles).

Des coupures de courant et des creux de tension

L'incident intervenu mercredi a dans certains cas pu entraîner des creux de tension, c'est-à-dire une réduction très brève de la tension nécessaire au bon fonctionnement des appareils électriques. C'est ce qui explique que chez certains particuliers, l'incident se soit traduit par des grésillements d'ampoules, ou une baisse d'intensité de la lumière. Lorsqu'il y a creux de tension, les appareils sont encore alimentés mais ne le sont pas de manière optimale.

Dans les autres cas, l'incident s'est traduit par une coupure de courant, de durée variable.

Un halo lumineux

Des internautes ont posté sur les réseaux sociaux des vidéos montrant un "halo lumineux", une "lumière bleue" et ont signalé un "bruit assourdissant ", suscitant interrogations et inquiétudes.

#cergy @PompiersFR y'a une lumière bleu avec un bruit assourdissant à cergy dans le 95, je n'ai pas filmé mais une #explosion a eue lieu après pic.twitter.com/hL2v00zsSF — Galli (@KouroshJ_sp2) November 27, 2019

" Lorsqu'il y a un court circuit chez un particulier, cela peut entrainer une petite étincelle ", commente RTE. "À l'échelle du poste électrique concerné, cela a entrainé ce halo lumineux qui a ensuite disparu ".