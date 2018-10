Barrage : un chantier titanesque au cœur des Alpes

Plus de 10 kilomètres de tunnels ont été creusés dans la roche. Le chantier de ce barrage hydroélectrique plus respectueux de l'environnement, dans la Romanche, en Isère, est colossal. Une prouesse technique à plusieurs centaines de millions d'euros qui, en 2020, permettra de remplacer les cinq barrages actuels sur la Romanche. Depuis six ans, Daniel Pierra supervise le percement de cette galerie de 10 kilomètres entre le barrage en amont et la centrale électrique en contrebas. Une partie de la rivière y sera détournée au rythme de 40 litres par seconde, de quoi remplir une piscine olympique en moins d'une minute. "On est au cœur du massif de Belledonne, on a 1 500 mètres de roches au-dessus de nos têtes, on est en fait sous de la station de ski de Chamrousse", explique-t-il.

Une caverne aussi grande que la nef de Notre-Dame de Paris

Deux tunneliers ont creusé pendant deux ans, sans arrêt, dans une roche très dure. Le tour de force ne s'arrête pas là. La centrale électrique a été intégrée dans la montagne, dans une caverne spécialement aménagée, aussi grande que la nef de Notre-Dame de Paris. À l'intérieur, un bâtiment de cinq étages sera le siège de la future production d'électricité. L'aménagement va produire autant que la consommation de la moitié de l'agglomération grenobloise, 230 000 habitants.

