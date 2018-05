Aux Etats-Unis, Porsche rappelle 1 700 véhicules (mais ce sont des petites voitures)

Selon la commission de protection des consommateurs américaine, les roues et leurs axes peuvent se détacher et présenter des risques d'étouffement s'ils sont avalés.

Une Porsche à 35 dollars, c'était inespéré... Aux Etats-Unis, la commission de protection des consommateurs a décidé de rappeler des véhicules de la prestigieuse marque vendues à ce prix aux Etats-Unis car leurs roues se détachent. Ces (petites) voitures étaient proposées à ce tarif imbattable car elles sont faites de bois et destinées aux enfants. Les acheteurs seront remboursés.

Selon la commission américaine de protection des consommateurs, les roues et leurs axes peuvent se détacher du reste du jouet et présenter des risques d'étouffement s'ils sont avalés. Environ 1 700 jouets sont concernés par le rappel, dont 330 ont été vendus au Canada.

Selon le catalogue en ligne de Porsche, le jouet est fait de bois et de métal, mesure 10 centimètres de long et convient aux enfants d'un an et plus. Il porte sur le devant le logo du constructeur de Stuttgart.