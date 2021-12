Alimentation : vers une pénurie de moutarde ?

C’est un scénario qui inquiète jeudi 23 décembre. Faut-il craindre une pénurie de moutarde en France ? Une possibilité qui est envisagée au sein de la moutarderie "Reine de Dijon" à Fleurey-sur-Ouche (Côte-d’Or). Ici, des graines de moutarde, importées d’Outre-Atlantique, sont de plus en plus rares. L’usine fait face à des soucis de livraisons en raison de la mauvaise récolte au Canada et en Bourgogne.



Des coûts de production en hausse

Notamment en raison de ses mauvaises récoltes, le prix d’achat des graines a doublé cette année. L’entreprise peine à se fournir, ce qui ralentit le rythme : trois lignes de production sur quatre sont à l’arrêt. Toute la filière est préoccupée par cette situation. Outre la hausse des prix de la graine de moutarde, les coûts de production augmentent également. Un autre producteur de la région évoque une possible hausse pouvant monter jusqu’à 16% du prix du pot de moutarde dès 2022.