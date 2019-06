Déclaration de revenus en ligne : "On a laissé 48 heures de plus" mais, "ce soir minuit, c'est fini", rappelle Gérald Darmanin

"On a laissé 48 heures de plus pour déclarer ses impôts", mais "ce soir minuit, c'est fini", a confirmé, jeudi 6 juin sur franceinfo, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics.

Le site impots.gouv.fr a été inaccessible, lundi 4 juin au soir, à la veille de l'échéance pour remplir la déclaration en ligne à la suite d'un afflux de contribuables. Le gouvernement a été contraint d'accorder un délai supplémentaire.

J'ai reçu énormément de messages de soutien. C'est sans doute la politique la plus positive que j'ai pu mener. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics à franceinfo

Le ministre de l'Action et des Comptes publics s'est réjoui du "nombre de Français" qui l'ont remercié "des 48 heures de plus". Une situation qui ne devrait pas se renouveler car "l'année prochaine une grande partie des Français ne feront plus, grâce à l'impôt à la source, de déclaration de revenus." Gérald Darmanin précise, à ce propos, que se sont "plus de 11 millions de foyers fiscaux sur à peu près les 30 millions de contribuables" qui seront concernés.