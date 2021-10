L'Irlande rejoint l'accord mondial de réforme de la fiscalité et accepte de relever son impôt sur les sociétés

"Une étape très importante". Le gouvernement irlandais a accepté de relever son taux d'imposition sur les sociétés, jeudi 7 octobre, pour que Dublin rejoigne l'accord mondial de réforme de la fiscalité négocié sous l'égide de l'OCDE. Cette décision lève ainsi l'un des derniers obstacles à l'aboutissement du projet.

Après "des discussions détaillées, le gouvernement a approuvé ma recommendation que l'irlande rejoigne le consensus international" sur la fiscalité, a déclaré le ministre des Finances, Paschal Donohoe, lors d'une conférence de presse.

Pour parvenir à un compromis, le texte de l'accord évoque désormais un impôt sur les sociétés au taux effectif minimum de 15% et non plus d'"au moins 15%", une formulation à laquelle Dublin était opposé car elle laissait la porte ouverte à de futures hausses. L'Irlande affiche un taux d'imposition sur les sociétés de 12,5%, l'un des plus faibles au monde.

L'accord historique annoncé en juillet sous le patronage de l'OCDE, et signé par 134 pays, s'imposerait aux multinationales réalisant au moins 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont beaucoup de grands groupes technologiques. Cette réforme entend lutter contre l'évitement fiscal de multinationales, en grande partie américaines, qui s'enregistrent dans les pays aux plus faibles taux de taxation comme l'Irlande.