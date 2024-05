"Je ne veux pas m’y mettre !" : qui sont les "résistants" de la déclaration des impôts version papier ?

Plus que quelques heures pour remplir sa déclaration de revenus pour ceux qui l’envoient encore sur papier. Passé 23h59, lundi 20 mai, la date butoir sera dépassée. D'après les chiffres de la direction générale des finances publiques (DGFIP), cela concernait encore l’an dernier 13,4% de contribuables contre 14% en 2022.

La première raison à cette résistance est l’absence d’équipement, comme pour Nicole, 89 ans. "Ça ne m'intéresse pas, j'ai tourné la page, c’est fini. Je ne veux pas m’y mettre !", lance la presque nonagénaire. Même chose pour une autre retraitée ardéchoise, Noëlle qui ne veut pas entendre parler d’écran ou de souris. "Je n’ai pas les moyens de me payer un ordinateur et il faudrait que je prenne des cours, s’indigne la retraitée. Non merci ! Je préférerais apprendre à piloter un avion. Et puis, il n’y a pas de connexion".

Piratages, mots de passe... ou smartphones

Rester au papier pour ses impôts, c'est aussi une question de sécurité pour Dany. Elle travaille dans l'administratif en banlieue parisienne et craint de se faire pirater ses données personnelles. "Les hôpitaux sont piratés, les grandes entreprises aussi… Je me dis que les impôts, ça arrivera un jour", explique-t-elle.

Philippe Hève est cadre dans l'association Pimms. Il accompagne les usagers dans leur démarche en banlieue parisienne et il ne constate pas vraiment de profils types dans ceux qui préfèrent encore la version papier. "On peut avoir des personnes d’une trentaine d’années, qui sont autonomes sur le numérique, mais plus sur le smartphone que sur l’ordinateur en fait", explique-t-il.

Il cite aussi les problèmes de mot de passe oublié qui découragent souvent les usagers. En théorie, la déclaration en ligne est pourtant obligatoire depuis 2019, sauf pour les foyers qui ne sont pas reliés à internet.