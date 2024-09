Hausses d'impôts :ؘ "La question est 'de qui on augmente les impôts'?", s'interroge le communiste Ian Brossat

"Si on augmente les prélèvements obligatoires sur les plus modestes, ce serait profondément scandaleux", s'indigne le sénateur de Paris.

"La question est 'de qui on augmente les impôts' ?", réagit mercredi 18 septembre sur franceinfo Ian Brossat, sénateur de Paris et porte-parole du Parti communiste. Michel Barnier a évoqué mardi l'hypothèse d'une hausse des impôts, sans préciser sous quelle forme.

"Si on augmente les prélèvements obligatoires sur les plus modestes, ce serait profondément scandaleux", ajoute Ian Brossat, qui n'est, en revanche, pas opposé à ce que "les gros paient gros, ce qui suppose qu'on augmente les très hauts revenus, très hauts patrimoines" et les grandes entreprises.

Pour le sénateur, cette situation est d'ailleurs "terriblement ironique". "Les mêmes qui envisagent aujourd'hui des hausses d'impôts nous on expliqué pendant toute la campagne des législatives que le NFP constituait un danger terrible parce que la gauche voulait augmenter les impôts". Elle traduit aussi un "aveu", puisque "s'ils en sont là aujourd'hui", c'est parce que "pendant sept ans, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et leurs amis ont littéralement ruiné l'État en multipliant les cadeaux aux plus riches, entraînant une augmentation extrêmement importante de la dette".