Hausse de la taxe foncière : "Le marché immobilier va se gripper complètement", estime le président de l'Union des propriétaires

"Le marché immobilier va se gripper complètement", s'est inquiété mercredi 7 septembre sur franceinfo Christophe Demerson, président de l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), alors que la taxe foncière progresse en moyenne de 1,9% cette année par rapport à l'année dernière, au moment où elle arrive dans les boîtes aux lettres des propriétaires.

La taxe foncière augmente particulièrement dans certaines grandes villes. Elle est en hausse de 7,8% à Nantes, de 8,9% à Strasbourg, de 11,6% à Tours ou encore de 13,1% à Marseille. "C'est une très mauvaise nouvelle pour les Français mais ce n'est pas une histoire ancienne", explique-t-il. "Si on prend sur dix ans, c'est +30% en moyenne des taxes foncières en France. Et imaginez ce que cela va être l'année prochaine, avec l'inflation de cette année !"

Taxer plus les multipropriétaires ?

Christophe Dermerson tance notamment le gouvernement : "Il est très imaginatif quand il s'agit de préserver le pouvoir d'achat, mais attention, il va y avoir un vrai problème pour les propriétaires". Selon lui, "un quart de la recette des propriétaires bailleurs part pour les impôts fonciers".

Interrogé également sur la possibilité de plus taxer les multipropriétaires pour moins taxer les propriétaires d'un seul bien, le représentant de l'UNPI estime que "on est toujours le riche de quelqu'un d'autre quand on parle des multipropriétaires. Avoir trois ou quatre appartements au Creusot ne fait pas de vous quelqu'un de plus riche que quelqu'un qui loue un studio à Paris".

Il appelle le gouvernement à rencontrer les représentants des propriétaires et à "se mettre autour de la table" pour ne pas "arriver au bout de l'histoire".