Logements sociaux : "Le bail à vie" n'existe pas, répond la présidente de l'Union sociale pour l'habitat au ministre du Logement

"Le ministre parle d'un bail à vie qui n'existe pas", rétorque vendredi 12 avrilsur franceinfo Emmanuelle Cosse, présidente de l'Union sociale pour l'habitat, l'association représentative du secteur HLM, et ancienne ministre du Logement. Dans une interview au journal Les Échos, l'actuel ministre délégué au Logement, Guillaume Kasbarian, a déclaré vouloir favoriser la sortie des logements sociaux des locataires qui ont "largement dépassé les plafonds de revenus".

"Il y a trois 3% des ménages locataires qui peuvent être assujettis à ce qu'on appelle un complément de loyer", parce que "les revenus dépasseraient", explique Emmanuelle Cosse. Sauf que "l'État a demandé à ce que ça ne soit pas appliqué" notamment "au nom de la mixité sociale", dans certains territoires, affirme-t-elle.

Emmanuelle Cosse assure qu'un "contrôle annuel" existe déjà : "L'ensemble des locataires HLM doivent déclarer leurs revenus tous les ans. Ils sont contrôlés pour savoir s'ils ont droit de rester dans ce logement". Selon elle, la nouveauté, dans le projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres en mai pour un examen en juin, c'est que les bailleurs doivent formaliser "une synthèse de ces contrôles dans un rapport transmis au préfet tous les ans".

Le "gros sujet", c'est le manque de logements

La présidente de l'Union sociale pour l'habitat assure qu'aujourd'hui les locataires ne présentant pas leurs revenus "ont immédiatement un surloyer". Selon elle, les dépassements de revenus sont encadrés: "Au-delà d'un certain seuil, ils ne pourront plus rester dans le logement social. Il y a tous les ans, des gens qui en repartent".

Selon Guillaume Kasbarian, plus de 8% des locataires de HLM ne seraient plus éligibles à un logement social s'ils en faisaient la demande aujourd'hui. "Je ne sais pas d'où il sort" ce chiffre, déclare Emmanuelle Cosse. Mais selon l'ancienne ministre du logement, "on utilise cette expression 'logement à vie' pour faire polémique", alors que le gros sujet aujourd'hui, c'est qu'on ne construit pas assez de logements sociaux". Selon elle, "on n'a jamais eu autant de demandeurs et la construction est en crise".