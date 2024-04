Immobilier : les Français délaissent les métropoles pour les littoraux depuis la pandémie

Depuis quelques années, des mouvements de population sont observés vers le littoral. Le phénomène est né avec la crise sanitaire.

Quitter l’intérieur des terres, pour se rapprocher de la mer, au bord de l’Atlantique, la Méditerranée ou de la Manche. Depuis la pandémie, les Français s’éloignent des grandes métropoles et s’installent sur la côte. Nathalie Cron, restauratrice à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), l’a remarqué. "C’est reposant, on a la mer, et puis on est là pour les accueillir", dit-elle. Les commerces se réjouissent. Marie Millet, vendeuse, qui avait auparavant une clientèle plutôt saisonnière, a de nouveaux habitués. "On a beaucoup de Parisiens. Beaucoup de gens qui viennent de la Mayenne", raconte-t-elle.

Un nouveau croissant fertile

La tendance s’est accélérée avec la pandémie. Depuis 2017, les Français se sont déplacés principalement pour rejoindre les côtes atlantiques et méditerranéennes. Selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, un nouveau croissant fertile se dessine, avrc des territoires dynamiques dont la population augmente. Les campagnes du centre du pays, elles, se vident.





Parmi Nos sources

Fondation Jean Jaurès

Hervé Le Bras, démographe



Liste non exhaustive.