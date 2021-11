BRUT

Depuis 2016, Amine et sa famille vivent dans un appartement en précarité énergétique, avec des enfants en bas âge. Ils sont tous devenus malades à cause de la moisissure qu'ils respirent, de l'humidité ou encore du froid. On estime que 12 millions de personnes en France sont précaires énergétiques. Ça veut dire que soit elles ont froid à domicile, soit elles se ruinent pour se chauffer, soit parfois les deux. "Chaque hiver, je paye des factures de plus puisque j'ai utilisé un autre chauffage électrique. Si on met le deuxième chauffage, il y a un appel d'air. Il y a quelque chose qui souffle parce qu’il n'y a pas d'isolation à l'extérieur", explique Amine.

Plusieurs pétitions

Amine et sa compagne ont lancé plusieurs pétitions destinées à tous les habitants de l'immeuble, pour alerter sur ce fléau qu'ils subissent au quotidien et afin que les propriétaires prennent conscience du problème. "Si le propriétaire ne veut pas engager des travaux de rénovation énergétique, le locataire va rester là pendant des mois et des années", explique Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. "Et dans le parc social, ce ménage peut faire une demande de mutation pour changer de logement social mais à Paris, une demande de mutation, c'est très, très rare d'obtenir gain de cause, ça peut prendre 10, 15 ans", ajoute-t-il.

En France, si on rénovait les 5 millions de passoires énergétiques existantes, on aurait 800 millions d'économie de dépenses de soins chaque année. "Une étude récente a montré que si on rénovait toutes les passoires énergétiques à la location, on sauverait 10 000 vies en quelques années. Donc c'est vraiment un enjeu de santé publique extrêmement important", conclut Manuel Domergue.