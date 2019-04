VIDEO. Dépenses publiques, sans-abri, budget des ménages... La réalité du mal-logement en Europe en chiffres

"On a de toute évidence un manque de logements abordables en Europe." Le constat est sans appel. Mercredi 3 avril, la Fondation Abbé Pierre et la Fédération européenne des acteurs nationaux travaillant avec les sans-abri présentent leur rapport sur le mal-logement en Europe. Il met en avant qu'aujourd'hui, les ménages européens dépensent chaque année 2 000 millions d'euros pour le logement. "Depuis 2007, en dix ans, c'est une augmentation de près de 25% des dépenses liées au logement. Ça compte le loyer, les charges, etc. Pour les ménages, c'est un vrai poids dans leurs dépenses", détaille à franceinfo Sarah Coupechoux, chargée d'étude Europe à la Fondation Abbé Pierre. Un poids souvent très lourd, puisque selon le rapport, plus de 23 millions de personnes dépensent plus de 40% de leurs ressources dans leur logement.

"Le logement est un droit de l'homme"

Face à ce constat, Sarah Coupechoux souhaite rappeler que "le logement est un droit de l'homme". "On attend de l'UE qu'elle défende ses valeurs, ses propres valeurs, notamment en condamnant les Etats qui mènent des politiques de criminalisation, qui pénalisent les personnes sans domicile", lance-t-elle. Puis de citer l'exemple de la Hongrie, "où il y a des personnes qui vont en prison parce qu'elles sont sans abri". "On attend de l'Europe qu'elle prenne conscience qu'elle n'est pas seulement la gardienne de l'austérité et qu'il faut qu'elle puisse aussi surveiller que les Etats améliorent les conditions de vie des Européens", réclame la chargée d'étude.