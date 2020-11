VIDEO. Aux États-Unis, elle transforme un coin de rue en salon de beauté pour les sans-abri

"Ici, c'est notre station de coiffure, où les femmes se font laver les cheveux. Les hommes ou les femmes se font laver et démêler les cheveux et se préparent à aller chez le coiffeur ici. Nous avons nos coiffeurs volontaires ici, qui coupent les cheveux pour nous." Elle, c'est Shirley Raines. Elle propose des relookings, des coupes de cheveux et de la nourriture à Skid Row, un quartier de Los Angeles connu pour sa population de sans-abri. "Je veux que les gens comprennent que cette histoire peut être celle de n'importe qui à n'importe quel moment. Une perte d'emploi, la perte d'un membre de la famille, la dissociation mentale parce que quelque chose de traumatisant s'est produit dans votre vie, le simple fait de ne pas pouvoir payer vos factures et joindre les deux bouts et de n'avoir personne vers qui se tourner, ça peut être l'histoire de n'importe qui", estime-t-elle.

Apporter de l'humain

Aujourd'hui, Shirley veut fournir des biens essentiels et ce qui permet de se sentir plus humain. Ainsi, chaque semaine, ce coin de rue est transformé en salon de beauté en plein air. C'est après avoir fait face à son propre traumatisme, que Shirley Raines a trouvé comment redonner du sens à sa vie : en donnant à son tour. "À cause du décès d'un de mes enfants, j'allais très mal et je cherchais un exutoire positif", confie-t-elle. Pour la communauté des sans-abri, Shirley Raines et son équipe sont devenus plus que des stylistes. "Je ne sais pas si c'est le maquillage qui leur donne un coup de boost ou le fait que quelqu'un leur touche la tête pendant qu'on les coiffe (…) Je pense que le lien physique, les conversations qui ont lieu, je pense que nous savons tous que les coiffeurs sont comme des thérapeutes", conclut-elle.