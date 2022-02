Logement : la Fondation Abbé Pierre critique Emmanuel Macron et sa "promesse oubliée"

Selon la formation Abbé Pierre, le nombre de personnes sans domicile fixe a doublé depuis 2012. Pourtant, Emmanuel Macron avait fait la promesse de ne plus voir de femmes et d'hommes dans la rue.

Dans son rapport annuel sur l'état du mal-logement en France, la Fondation Abbé Pierre est alarmante. Les crises sanitaires et sociales ont aggravé la crise du logement, touchant de plein fouet les plus vulnérables. Dans l'Hexagone, plus de 12,1 millions de personnes sont fragilisées selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre et plus de 4,1 millions sont mal logées.

Une baisse de la production des logements sociaux

La fondation recense au moins 300 000 personnes sans domicile fixe. Ce chiffre a doublé depuis dix ans. Le logement représente pourtant le premier poste de dépense des ménages. Alors que la demande ne cesse d'augmenter, le rapport met en évidence la baisse constante de la production des logements sociaux depuis le début du quinquennat. Seulement 95 000 HLM agréés en 2021, contre 125 000 en 2017.