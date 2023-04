Hauts-de-Seine : le gagnant du million d'euros ne s'est pas manifesté dans les temps et perd définitivement son gain

La Française des jeux remettra la somme en jeu ultérieurement sous forme de cagnottes exceptionnelles. Tous les ans, deux à trois joueurs en moyenne ne retirent pas le gain de leur ticket gagnant.

Le joueur qui avait remporté un million d'euros le 28 février dernier dans les Hauts-de-Seine ne s'est pas manifesté dans les délais impartis et ne touchera donc pas son gain, a appris samedi 29 avril l'agence Radio France auprès de la Française des Jeux, confirmant une information du Figaro.

Il s'agit d'un joueur "My Million" qui avait donc jusqu'au 28 avril 23h59 pour réclamer son gain, soit un délai de 60 jours. Comme il ne s'est pas manifesté, la FDJ - qui le recherchait - remettra la somme en jeu "ultérieurement sous forme de cagnottes exceptionnelles".

Les gains non retirés reviennent à la Française des Jeux

Les gains non retirés par les joueurs reviennent à la Française des Jeux dans le cas des plus gros gains comme celui-ci, mais pour les autres gains c’est l’Etat qui sort vainqueur : les sommes rejoignent directement les caisses des finances publiques. Ils sont chaque année en moyenne deux à trois joueurs à ne pas retirer le ticket gagnant.

La Française des Jeux rappelle que les joueurs qui ne réclament pas leur gain sont "exceptionnels". Il ne s'agit pas non plus du montant non-réclamé le plus gros. En 2022, six millions d'euros n'avait pas trouvés preneurs en Loire-Atlantique, un des montants les plus élevés.