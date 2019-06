Guadeloupe : enquête sur la vie chère

Quand Évelyne Présent parcourt les allées de son supermarché de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), elle recherche la bonne affaire qui pourra faire baisser la facture. Elle sait qu'ici, en Guadeloupe, certains produits se payent au prix fort. Les prix sont-ils réellement plus chers qu'en métropole ? France 3 a comparé certains produits dans le panier d'Évelyne. Un fromage est vendu 3,60 € en Guadeloupe. En métropole, il coûte 2,28 €.

Des abonnements téléphoniques beaucoup plus chers

Un gel douche coûte 3,35 €, contre 1,77 € en métropole. Et il n'y a pas que les dépenses alimentaires qui pèsent sur le budget des Guadeloupéens. Évelyne paie son abonnement internet un peu plus de 80 euros. En métropole, un abonnement similaire coûte environ 50 euros. Selon l'Insee, le coût de l'alimentaire est 33% plus élevé qu'en métropole. Même constat pour la téléphonie. La vie chère, c'est déjà ce qui avait mobilisé des milliers de Guadeloupéens il y a dix ans. Une grève générale de 44 jours s'était tenue.

