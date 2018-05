VIDEO. "Un ras-le-bol un peu général" : les agents des catacombes de Paris dénoncent leurs conditions de travail

Le mouvement de grève qui avait touché, la semaine dernière, les catacombes de Paris a repris le 9 mai. Parmi les 20 agents d'accueil grévistes : Pierre Augros. "Ça a été un ras-le-bol général", explique à franceinfo l'agent d'accueil et de surveillance du lieu. Il cite des "litiges" et des "choses mal gérées" par la direction, comme "le nettoyage des vêtements". "On a demandé que les parkas qu'on met dans l'ossuaire soient nettoyées, ça fait un an et elles ne le sont toujours pas", regrette-t-il.

Pour de meilleures conditions de travail

Les agents d'accueil réclament de meilleures conditions de travail ainsi qu'une augmentation de leur prime de pénibilité. Pierre Augros tient à souligner "la privation de lumière", "la poussière" et "l'humidité". Ils veulent également un "doublement des effectifs", alors qu'aujourd'hui, seules deux équipes de 10 personnes gèrent l'accueil des 2 000 visiteurs quotidiens. "On n'a pas d'équipe d'intervention s'il y a un problème en bas", ajoute Pierre Augros.