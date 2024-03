Taxis : nouvelle mobilisation des chauffeurs sur les tarifs des transports sanitaires à Paris, Bordeaux et Toulouse lundi

Les chauffeurs réclament une renégociation des conditions de leur rémunération et une table ronde avec le gouvernement. Ils se mobilisent de nouveau lundi dans plusieurs villes.

L'intersyndicale des taxis organise lundi 4 mars une nouvelle journée nationale de mobilisation contre la nouvelle convention liant les taxis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). L'augmentation des tarifs remboursés des transports de patients proposée dans cette convention est insuffisante pour couvrir leurs charges, selon l'intersyndicale. Ils réclament une renégociation des conditions de leur rémunération et une table ronde avec le Premier ministre Gabriel Attal et les ministres concernés (Transports, Santé, Économie et Finances).

La Fédération nationale du taxi précise à franceinfo que les chauffeurs sont invités à mener une opération escargot sur le périphérique intérieur parisien, à partir de 8 heures, ce lundi matin. Des taxis venant de la région Grand Est, de l'Ouest et du Loiret doivent se joindre à ce mouvement.

À Toulouse, les syndicats annoncent vouloir paralyser l'aéroport de Toulouse-Blagnac et filtrer les péages permettant d'accéder à la rocade toulousaine depuis les autoroutes adjacentes, informe France Bleu Occitanie. À Bordeaux, les taxis ont rendez-vous lundi à 10 heures sur le parvis du stade Matmut Atlantique, dans le nord de la ville. Un convoi doit aller en direction de l'hôtel de ville, un autre à la préfecture, avant de converger vers l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, pour passer la nuit sur place, d'après France Bleu Gironde. Les taxis veulent monter un barrage filtrant mardi. Les chauffeurs marseillais et globalement du quart sud-est rejoindront leurs collègues pour un convoi commun à Nîmes. Ils mèneront une opération escargot depuis le péage situé au sud-ouest de la ville, jusqu'à la caisse d'assurance maladie et la préfecture, indique France Bleu Gard Lozère.