Santé : les laboratoires d'analyses en grève partielle durant une semaine

Un fauteuil qui restera vide tous les après-midi pendant une semaine. Plus aucun patient ne sera reçu dans un laboratoire d'analyses médicales de Marseille (Bouches-du-Rhône). Le personnel suit une grève nationale pour dénoncer les baisses de tarif imposées par l'Assurance maladie : 170 millions d'euros d'économie prévus pour le secteur en 2020.

Les syndicats craignent des licenciements et des fermetures

Pour un médecin biologiste, la baisse serait impossible à supporter pour les petits laboratoires. "Toutes les économies que l'on pouvait faire ont été faites. Les laboratoires sont pratiquement tous accrédités. On ne fait plus d'analyses ici, tout est restructuré. On a tout rassemblé pour faire des économies d'échelle", explique Pierre Hance, médecin-biologiste chez Labosud et membre du syndicat des biologistes. D'après les syndicats, les coupes budgétaires pourraient entraîner des licenciements, voire des fermetures de laboratoire.

Le JT

Les autres sujets du JT