Haute-Loire : les pompiers lancent une grève illimitée pour dénoncer leur rythme de travail

Ils se lancent dans une grève illimitée pour dénoncer une cadence de travail insoutenable due à un manque d'effectifs. Le Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels (SNSPP) et la CGT des agents ont déposé un préavis de grève illimitée en Haute-Loire à partir du jeudi 18 octobre, rapporte France Bleu Saint-Étienne Loire.

Temps de travail à la hausse et manque de remplacements

La récente réorganisation des services entraîne un temps de travail trop important pour les agents, et un manque de remplacement des postes vacants. "On doit faire toujours plus mais l'effectif ne change pas", explique Pascal Rizet de la CGT. "L'effectif des pompiers professionnels en Haute-Loire est de 105 et là on est 102 donc il manque trois postes", ajoute-il. Cette situation crée un véritable "mal-être" chez les agents.

On est en flux tendu.Pascal Rizet, CGTà France Bleu Saint-Étienne Loire

Une réunion avec les syndicats a pourtant eu lieu le mardi 6 octobre en présence du président du conseil d'administration mais sans réaction de sa part. Une prochaine rencontre est prévue le 6 novembre prochain. Pour l'instant, toutes les interventions seront assurées par des personnels désignés pour permettre la continuité du service.