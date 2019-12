Réforme des retraites: "On a besoin d'un système juste, universel et durable", pense Nathalie Loiseau

La députée européenne LREM et ancienne ministre chargée des Affaires européennes Nathalie Loiseau est invitée à s'exprimer sur la grève du 5 décembre et la réforme des retraites. "On a besoin d'une réforme des retraites, tout le monde le sait. L'espérance de vie est plus longue, (...) est-ce que les régimes de retraite, en particulier, les régimes spéciaux, sont justifiés aujourd'hui ? Il y a de vraies questions, un vrai débat. Une grève avant même que le projet de loi soit déposé et que l'on en connaisse tous les détails, c'est un peu curieux. C'est une forme de dissuasion nucléaire", pense Nathalie Loiseau. "On a besoin d'un système juste, universel et durable. Pour le moment, on ne l'a pas", constate-t-elle lundi 2 décembre.

"Ramener la paix au Sahel"

Quant à l'opération Barkhane qui se déroule au Mali, Nathalie Loiseau tient à rappeler qu'elle est juste : "Essayer de ramener la stabilité, la paix, lutter contre des jihadistes qui veulent mettre en place un califat au Sahel, est une mission juste". "On ne peut pas laisser le cancer jihadiste gagner, il y a urgence" à agir, ajoute l'eurodéputée LREM dans les "4 Vérités".