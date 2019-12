DIRECT. Grève du 5 décembre : regardez l'émission spéciale "Vous avez la parole" avec Gérald Darmanin, Philippe Martinez et Sibeth Ndiaye sur France 2

Ce qu'il faut savoir

Une émission spéciale pour faire le point sur la mobilisation. Léa Salamé et Thomas Sotto présentent, jeudi 5 décembre, "Vous avez la parole" sur France 2, au soir d'une journée de grève contre la réforme des retraites. Selon un décompte de l'AFP, à partir de sources policières et préfectorales, plus de 450 000 personnes ont manifesté en région. Selon la CGT, elles étaient 250 000 à Paris. Deux membres du gouvernement seront sur le plateau de France 2 pour répondre aux interrogations de huit Français. Suivez l'émission en direct sur franceinfo.fr

Huit Français pour interpeller les membres du gouvernement. Sur le plateau de "Vous avez la parole", huit Français interpelleront deux membres du gouvernement, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, et Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Ils dialogueront également avec Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, et Dominique Carlac'h, porte-parole et vice-présidente du Medef. Parmi ces Français : Thierry Moysset, responsable de l'entreprise La Forge des couteaux Laguiole, une agricultrice du Calvados et un "gilet jaune" du Nord.

De nombreux secteurs à l'arrêt. Dans les transports, on comptait 90% de TGV et 80% de TER annulés, et 10 lignes du métro parisien fermées. Le taux de grévistes à la SNCF a atteint 55,6% en moyenne, du jamais-vu depuis 2007, et 85,7% parmi les conducteurs, selon la direction. Sept des huit raffineries françaises étaient en grève et les compagnies aériennes ont été priées de réduire de 20% leur programme jeudi et vendredi. Air France a annoncé l'annulation de 30% de ses vols intérieurs et 10% de ses moyen-courriers. Nombre d'écoles sont restées closes. Le ministère de l'Education a recensé 51,15% d'enseignants grévistes dans le primaire et 42,32% dans le secondaire.

"L'architecture générale" de la réforme dévoilée "en milieu de semaine". Emmanuel Macron s'est dit "calme et déterminé" face à la contestation de la réforme des retraites, dont "l'architecture générale" sera annoncée en milieu de semaine prochaine par le Premier ministre, a indiqué l'Elysée.