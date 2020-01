Grève des transports : la galère du réveillon à Paris

Après les festivités sur les Champs-Elysées à Paris, il fallait rentrer chez soi. Or, cette année, la grève paralyse la capitale : à 2h15, le métro, habituellement ouvert toute la nuit de la Saint-Sylvestre, ne circule plus. "On va essayer de trouver un chameau", plaisante un passant.

"Il va falloir payer 60 € pour rentrer ce soir"

Beaucoup de gens se rabattent sur les solutions alternatives comme le vélo ou la trottinette en libre-service. Mais encore faut-il en trouver une qui fonctionne. Pour ceux qui ne veulent pas patienter, il y a les taxis ou les VTC : une option qui coûte cher. "Il va falloir payer 60 € pour rentrer ce soir, et c'est tout le temps pareil ces temps-ci. Ici, il n'y a pas de métro, alors c'est vraiment compliqué", explique une touriste. D'autres personnes sont prêtes à traverser la capitale à pied pour rentrer. La dernière solution est de prendre un bus, mais il y a un inconvénient : l'attente.

