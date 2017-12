DIRECT. La grève des RER A et B a pour conséquence d'importants bouchons en Ile-de-France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Quels sont les animaux domestiques préférés dans le monde ? En Chine, ce sont les poissons, en France le chat. Courrier international relaie aujourd'hui un infographie publiée le 14 octobre dans le journal argentin La Nación.







: A cela s'ajoute, le sommet international sur le climat, organisé à la Seine Musical à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris. La circulation est restreinte entre 6 heures et 20 heures dans le secteur. En tout, 2 900 policiers et gendarmes sont mobilisés.

: 552 km de bouchons ont été recensés en Ile-de-France à 9 heures, d'après le PC Mobilité de Radio France. En raison d'une grève très suivie sur le RER A et RER B, les Franciliens ont choisi de prendre la voiture. Résultat, les principaux axes routiers de la région sont saturés.

: 36 000 foyers sont toujours privés d'électricité au niveau national ce matin, selon un bilan communiqué par le gestionnaire du réseau Enedis. Dans le détail, c'est la région des Hauts-de-France qui est la plus touchée, avec 20 000 foyers touchés.



: Donald Trump a confirmé hier la volonté des Etats-Unis de renvoyer des hommes sur la Lune afin de préparer une mission habitée vers Mars, une ambition qui pourrait cependant être contrariée par des contraintes budgétaires. Mais les experts sont unanimes : atteindre la planète rouge, qui se trouve à une distance moyenne de 225 millions de km de la Terre, nécessitera une véritable prouesse technique et un budget immense.

: Contraint de se déplacer en fauteuil roulant depuis un accident de scooter en 2012, Rowan Barguille a postulé au casting de l'émission "Un dîner presque parfait" sur W9. D'abord intéressée par son profil, la production a décidé de ne pas donner suite à sa candidature. Selon le jeune homme, sa situation de handicap posait problème. Le Télégramme vous en dit plus ici.



: Le tigre de Tasmanie était condamné, bien avant que l'homme ne commence à la chasser. Le patrimoine génétique de ce mystérieux animal australien était en effet en piètre santé des milliers d'années avant son extinction. C'est ce qu'estiment en tout cas des chercheurs, dont l'étude est publiée dans la revue Nature (en anglais). Franceinfo vous résume cette découverte.





: Toujours sur France Inter, le ministre de l'Economie et des Finances a exclude mettre fin à l'indexation du smic , une piste préconisée par un groupe d'experts. "Il n'est pas question de mettre fin à l'indexation du smic, il faut être très clair là-dessus" , a expliqué Bruno Le Maire.

: "La finance peut être un levier très efficace de soutien au développement durable."



C'est ce qu'a déclaré Bruno Le Maire ce matin sur France Inter, alors qu'un sommet sur le climat a lieu aujourd'hui à Paris afin de dégager des financements supplémentaires dans la lutte contre le réchauffement de la planète.



: Lemouvement à la RATP est particulièrement suivi. Il y a "autour de 95% de grévistes" sur les RER A et B, affirme Laurent Gallois, délégué Unsa, sur France Bleu Paris. Ce conducteur du RER B est en grève "pour avoir un service public digne de ce nom". Il dénonce des "tensions chroniques" et un "management agressif" dans leur travail.

: Conséquence de la grève sur les RER A et B, de nombreux Franciliens se sont reportés vers la voiture. L'Ile-de-France a connu un nouveau pic d'embouteillages à 8h39 avec 547km de bouchons cumulés sur les grands axes. Un record historique, selon France Bleu Paris.



: Le parquet de Béziers ouvre une enquête sur les affiches de Robert Ménard en faveur du TGV. L'une d'elles montre une femme ligotée sur des rails, hurlant à l'approche d'une locomotive à vapeur en arrière plan, assortie du commentaire en lettres capitales : "Avec le TGV, elle aurait moins souffert !"

: Un ancien cadre de Facebook défend à ses enfants de toucher à "cette merde". Chamath Palihapitiya a travaillé comme vice-président en charge de la croissance de l'audience du groupe. Il s'interroge désormais sur les conséquences sociales et psychologiques du réseau social.

: Après une avant-première le 9 décembre à Los Angeles, Star Wars est de retour dans les salles de cinéma françaises demain. La sortie de l'épisode VIII, baptisé Les Derniers Jedi, est très attendue par des millions de fans, dont Dark Alain, 58 ans, fou du personnage de Dark Vador. Mathieu Mondoloni l'a rencontré pour franceinfo.





: Selon Familles rurales, les prix des médicaments vendus sans ordonnance ont progressé en un an de 4,3 %, avec d'énormes disparités. Le Parisien détaille cette évolution. L'Activir coûte par exemple 9,77% plus cher qu'en 2016, et le Dacryum 9,59% plus cher.

: Au Royaume-Uni, une association transforme le pain en bière pour combattre le gaspillage alimentaire. Des dizaines de croûtons tombent dans une vaste cuve en inox de la brasserie Wold Top située près de Driffield, dans le Yorkshire (nord de l'Angleterre). Fraîchement produits, ils viennent directement d'une usine de sandwichs qui n'utilise que les tranches moelleuses et met de côté les extrémités du pain, peu prisées des consommateurs. Avant, celles-ci étaient jetées, aujourd'hui elles sont transformées.







: À la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, les habitants connaissent une invasion un peu particulière : celle des sangliers. Les animaux n'ont peur de rien : cet été, certains n'ont pas hésité à débarquer sur les plages, attaquant même les vacanciers, pour leur voler un peu de nourriture. Voici les images de France 2 :





: L'Inde a interdit les publicités pour les préservatifs en journée à la télévision, citant des règles contre les contenus "vulgaires" et pour la protection des enfants.

: L'aéroport de Nice-Côte d'Azur, fermé hier en raison des mauvaises conditions météorologiques, a rouvert aujourd'hui et les vols reprennent. Des retards sont tout de même à prévoir.

: "Quand ces lignes paraîtront, j’aurai quitté ce monde mais j’ai la ferme espérance que les liens de l’amitié perdurent par-delà la mort." Ouest-France publie un éditorial posthume de François Régis-Hutin, l'ancien patron du quotidien mort dimanche à l'âge de 88 ans.



: Gaz à effets de serre, températures record, banquise qui fond de plus en plus... Alors que plusieurs dizaines de dirigeants se réunissent aujourd'hui à Paris pour tenter d'accélérer la lutte contre le réchauffement, franceinfo vous explique pourquoi le dérèglement climatique n'est plus une menace pour les générations futures mais une réalité pour la nôtre.







: Les employés du Marché d'Intérêt national de Rouen ont découvert hier une centaine de kilos de cocaïne dissimulée dans des cartons de bananes, révèle France Bleu Normandie. La police judiciaire de Rouen est chargée de l'enquête.

: Après le retrait et le rappel de plus de 600 lots de produits infantiles, les annonces de plaintes contre Lactalis se multiplient, à l'image de Ségolène Noviant, une Toulousaine de 29 ans, dont le nourrisson de 5 mois sort tout juste de l'hôpital. "Quand on voit son bébé se tordre de douleur, c'est invivable", témoigne-t-elle au micro de franceinfoau micro de franceinfo.

: Georges Tron est jugé à partir d'aujourd'hui, et pour neuf jours, devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. L'ancien secrétaire d'Etat est accusé de viols en réunion par deux anciennes employées de la mairie de Draveil (Essonne), qu'il dirige toujours. France 3 a rencontré l'une des deux accusatrices, Eva Loubrieu.





: #22 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, annonce sur France Bleu Nord le directeur adjoint d'Enedis dans la région, Jean-Marc Baizé. "Ce matin, nous avons bien amélioré la situation", a-t-il expliqué.

: Pour Jean-Guy Talamoni, "la Corse n'est pas une circonscription électorale, c'est une nation". Le président de l'Assemblée de Corse était l'invité du "22h-minuit", en duplex de Bastia, sur franceinfo. La coalition nationaliste l'a emporté au second tour des élections territoriales. Les autonomistes et les indépendantistes appellent le gouvernement à négocier.









: Pour la première fois en France, un juge a obtenu hier que des prévenus soient jugés hors du box vitré lors d'une comparution immédiate, à Créteil (Val-de-Marne). Le nouveau modèle de ces box est contesté par une partie des avocats et des magistrats. Mathilde Lemaire vous en dit plus ici.



: En Nouvelle-Calédonie, le leader indépendantiste Philippe Ajapuhnya mis en examen pour "viol" ce week-end. L'affaire a été déclenchée après une plainte d'une jeune femme de 22 ans, que l'élu aurait rencontrée le 2 décembre dernier à Koutio, dans la banlieue de Nouméa.

: Le ministre de l'Education nationale a annoncé l'interdiction des portables dans les écoles et les collèges à la rentrée 2018. Mais certains établissements ont déjà banni le téléphone. France 3 est allé voir comment cela se passait :











: "L'urgence climatique s'accélère et il faut agir tout de suite, sans plus attendre."





Deux ans après la COP21, Paris accueille un nouveau sommet sur le climat, aujourd'hui. Interrogée sur franceinfo, Lorelei Limousin, responsable des politiques de transports au Réseau Action Climat, estime que "les Etats ne tiennent pas les promesses" de l'accord de Paris.

: Les services secrets recrutent ! La Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) recherche des profils scientifiques. Pour inciter les jeunes à se tourner vers les métiers de la sécurité extérieure, elle organise un concours pour des élèves de 4e, 3e et seconde. Ils doivent décrypter et casser en un temps record des chiffres et des codes. Retrouvez le reportage de Solenne Le Hen pour franceinfo ici.









: Un policier municipal de Carpentras (Vaucluse) a été fauché par une voiture, hier soir, sur la voie rapide Carpentras-Avignon, annonce France Bleu Vaucluse. L'homme, âgé de 47 ans, s'était arrêté vers 17 heures à hauteur d'un accident de la route qui a fait deux blessés légers à hauteur de Monteux.





: "La défaite militaire de Daech au Moyen-Orient ne signifie pas une diminution de la menace."



François Molins est actuellement en visite aux États-Unis. Après l'explosion d'une bombe artisanale dans le métro de New York, le procureur de la République de Paris estime que l'"on est confrontés à une recrudescence de ces actes". "La menace va évoluer. Elle va prendre d’autres formes", a-t-il ajouté.

: Comme nous vous l'annoncions hier, letrafic des lignes A et B du RERest très perturbé aujourd'hui et jusqu'à 7 heures demain, en raison d'une grève des conducteurs. Selon la RATP, il y aura "un train sur deux aux heures de pointe" et encore moins aux heures creuses.

: La tempête Ana s'éloigne et le soleil refait son apparition aujourd'hui. Mais couvrez-vous, les températures seront fraîches ce matin.



Ce matin :









Cet après-midi :





: "Je suis un peu déçue par ce manque de responsabilité politique."



Virginie Duby-Muller, députée Les Républicains de la Haute-Savoie, a réagi, sur franceinfo, à la démission de Xavier Bertrand. Le président des Hauts-de-France a annoncé qu'il quittait le parti après l'élection de Laurent Wauquiez à sa tête.



: De son côté, Midi Libre revient sur la décision de Jean-Michel Blanquer d'interdire les portables à l'école et au collège dès la rentrée 2018.





: La Dépêche du Midi a aussi choisi de faire sa une sur ce One Planet Summit, qui réunit plusieurs dizaines de dirigeants aujourd'hui à Paris. Objectif : relancer la COP21 et trouver de nouveaux financements.













: Allons faire un tour au kiosque à journaux. Le Figaro met à la une le sommet sur le climat organisé aujourd'hui à Paris par Emmanuel Macron. Le quotidien attire l'attention sur le rôle des entreprises dans la lutte contre le réchauffement climatique.





: "Si tes mains redescendent dans ton dos, nous te tirerons dessus, tu m'as compris ?" harangue un policier. Les images viennent d'être publiées par la justice américaine. On y voit Daniel Shaver, un homme de 26 ans, abattu par le policier Philip Brailsford dans un hôtel de l'Arizona. "Ne me tirez pas dessus", implorait l'homme quelques secondes plus tôt.





: Hier soir, 50 000 foyers étaient encore privés d'électricité, dont 34 000 dans le Nord et le Pas-de-Calais et 9 000 dans la région Pays de la Loire.



: Météo France maintient en vigilance orange cinq départements. Le Nord et le Pas-de-Calais sont en alerte à la neige et au verglas, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes sont en alerte aux avalanches.



: Bonjour à tous ! Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour suivre l'actualité de ce mardi 12 décembre. Un petit café et c'est parti !