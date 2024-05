Grève des pharmaciens : entre 75% et 90% des officines seront fermées jeudi, selon les syndicats

Entre 15 000 et 18 000 pharmacies, sur les 20 500 que compte la France, seront fermées jeudi 30 mai, d'après les prévisions recueillies par l'Agence Radio France auprès des syndicats de la profession. Ce qui correspond à un taux d'officines mobilisées entre 75% et 90%. Les deux syndicats, la Fédération des pharmaciens d'officines (FSPF) et l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) ont déposé un préavis national de grève, soutenue également par l'Ordre des pharmaciens.

Par exemple "80 % des pharmacies bretonnes" baisseront le rideau, d'après l'agence régionale de santé. En Corse "90% des pharmacies se déclarent grévistes en Corse-du-Sud (sur 57 pharmacies) et 86 % en Haute-Corse (sur 70 pharmacies)", indique l'ARS de l'île, qui annonce aussi que "les gardes prévues la nuit seront donc assurées", car "le mouvement concerne la seule journée".

Dans ce contexte, certaines pharmacies seront réquisitionnées. Mais "les établissements réquisitionnés n'assureront que les besoins urgents, les patients sont donc invités, dans la mesure du possible, à anticiper ou reporter leurs besoins en produits pharmaceutiques", prévient par exemple l'ARS Bretagne.

Une trentaine de rassemblements prévue

Une trentaine de rassemblement sont prévus, dont une manifestation à Paris à 15 heures entre la Faculté de Pharmacie et le ministère de l'Économie.

Parmi leurs revendications, les pharmaciens demandent notamment au gouvernement de mettre en œuvre un plan contre les pénuries de médicaments. Et alors que des négociations ont débuté avec l'Assurance maladie, les syndicats entendent mettre la pression pour exiger la revalorisation de leurs honoraires.

"Ce n'est pas la marge des médicaments qui nous rémunère le plus, ce sont les honoraires, et on demande une revalorisation des honoraires", déclare à franceinfo Pierre-Olivier Variot, président du syndicat USPO.

On est a à peu près à 60 000 euros de perte par officine, et aujourd'hui l'Assurance maladie nous offre une revalorisation à hauteur de 8 000 euros par an. Pierre-Olivier Variot, président du syndicat USPO à franceinfo

"Nous avons subi de plein fouet l'inflation, comme beaucoup, mais elle a été encore plus présente dans nos officines à cause des salaires, que l'on paie à nos salariés, beaucoup plus majorés que la normale, ce qui fait qu'il y a des fermetures en cascades", poursuit-il. D'après lui, "en janvier il y a eu 36 fermetures, deux fois plus que l'an dernier".