VIDEO. "Il va y avoir une tuile" : un professeur émérite en médecine alerte sur le risque d'accident à l'hôpital

"On touche le cœur du cœur de notre système. Il va y avoir une tuile. Il va y avoir un pépin." Ce cri d'alerte est signé André Grimaldi, professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris, mardi 17 décembre sur le plateau de "C à vous", sur France 5. Il s'inquiète notamment d'un risque d'accident à cause du manque de moyens dans les services de réanimation pédiatrique.

Doublement du budget alloué à la santé, revalorisation salariale générale, recrutements immédiats et ouvertures de lits supplémentaires... Les revendications n'ont pas changé depuis le début d'un mouvement inédit dans les services d'urgences mi-mars, qui s'est étendu depuis à l'ensemble de l'hôpital. Un millier de blouses blanches et bleues, médecins, internes, infirmières ou encore aides-soignantes ont de nouveau défilé mardi 17 décembre à Paris.