Grève contre la réforme des retraites : le nombre de donneurs de sang en diminution depuis le début du mouvement social

Depuis le début de la grève contre la réforme des retraites, bon nombre de secteurs sont impactés. Les dons du sang sont également en baisse. La semaine dernière, on compte 5 000 dons en moins. Les donneurs sont absents et beaucoup de collectes ont dû être annulées. Julien Robinet, directeur collecte et production à l'Établissement français du sang de Bretagne, regrette : "Nous avons connu une diminution de la fréquence plus marquée encore, due aus phénomènes météorologiques, notamment les phénomènes d'inondations, de chutes neigeuses ces derniers mois et dernièrement une moindre disponibilité liée aux difficultés d'accès, aux problèmes de transports".



"C'est un cadeau à offrir en plus"

À l'Établissement français du sang de Rennes (Ille-et-Vilaine), les donneurs ont pourtant conscience de l'enjeu. "C'est un cadeau à offrir en plus, un cadeau que tout le monde peut offrir, donc forcément c'est un petit plus pour tout le monde", confie un jeune homme. À Amiens (Somme), les sièges de donneurs sont vides. On fait alors appel aux habitués comme Dominique, 400 dons à son palmarès. "J'essaye de faire ce que je peux suivant le calendrier, puisqu'on est limité". Pour compenser la baisse de dons, la région Picardie, meilleure donneuse de France, multiplie les points de collecte.

Le JT

Les autres sujets du JT