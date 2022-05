Hôpital : situation de crise dans les services d’urgences

Au service des urgences de l’Hôpital de la Timone à Marseille (Bouches-du-Rhône), jusqu’à 250 patients par jour sont accueillis. Pour les prendre en charge, seize médecins urgentistes, alors qu’il en faudrait le double. "On a peur du flux, de passer à côté de quelque chose, de tuer des gens parce que notre métier n’est pas anodin et quand on se trompe on tue des gens", affirme une médecin.

20 % d’établissements touchés

Même situation de crise au centre hospitalier régionale d’Orléans (Loiret), les urgences ont rouvert après cinq semaines de fermeture, mais la réouverture se fait dans des conditions toujours précaires. Partout en France, les urgences sont en crise. Au total, 120 services sont contraints de limiter leur activité, soit 20 % des hôpitaux publics et privés. À Bordeaux (Gironde), les urgences ferment la nuit. Seuls les patients amenés par le Samu sont acceptés. La crise à l’hôpital sera l’un des plus gros chantiers du gouvernement Borne.