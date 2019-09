Grève aux urgences : un plan insuffisant pour Philippe Martinez

Lundi 9 septembre, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a débloqué une enveloppe de 750 millions d'euros sur trois ans et 12 mesures pour répondre à la crise des urgences. Mais, pour Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, la situation est loin d'être réglée : "Vu les réactions, on est loin des attentes du personnel. Ce que propose la ministre, c'est le résultat du malaise qu’il y a aux urgences et à l'hôpital en général".

Augmenter les salaires

"Il manque du personnel, il manque la reconnaissance des qualifications du personnel, c'est-à-dire des augmentations de salaire. Et puis il manque des lits", liste le secrétaire général de la CGT, invité des 4 Vérités mardi matin. Avant d'ajouter : "On ne répond pas à la hauteur des exigences et des besoins de la population". Il estime qu'il faut revoir l'ensemble de la politique de santé de ce gouvernement et des précédents.