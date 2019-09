Fraude sociale : la faute aux professionnels de santé ?

“Une opération de chirurgie esthétique maquillée illégalement en acte médical remboursable, des ambulanciers qui déclarent plus de déplacements qu’ils n’en ont effectué…”. D’après Jean-Paul Chapel, éditorialiste économie pour France 2, 80% des fraudes à l’Assurance maladie émanent, en volume, des professionnels de santé.

Des montants à relativiser

Ces fraudes à la Sécurité sociale s’élèvent en tout à 270 millions d’euros, portant la fraude globale aux prestations sociales à un montant de 587 millions d’euros. “Et encore, il s’agit seulement des cas avérés, prouvés, débusqués”, précise le journaliste. Des sommes importantes mais à relativiser, toutefois. “À titre de comparaison, la fraude aux cotisations sociales par les employeurs, autrement dit le travail au noir, est estimée entre 6 et 8 milliards d’euros par an. Dix fois plus que les allocations indûment perçues”, conclut Jean-Paul Chapel.

