DIRECT. Emmanuel Macron attendu par les anciens salariés de Whirlpool pour son deuxième jour à Amiens

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MACRON

: "Emmanuel Macron ne vit pas dans le même monde que nous, a rétorqué Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, invité de France 2 ce matin. Mais pour la majorité de ceux qui vivent dans ce pays, les temps sont durs."

: "En ce moment notre pays est, je trouve, trop négatif sur lui-même."





Emmanuel Macron a estimé, lors d'un échange avec des étudiants pendant l'inauguration du nouveau site de l'université d'Amiens, que les Français étaient "trop négatifs". "On a l’impression si on s’écoute collectivement, si on branche la radio ou qu’on allume la télé, que tout est terrible", a-t-il déclaré.

: A la veille de la rencontre entre Emmanuel Macron et les anciens salariés de Whirlpool, France 3 a rencontré Christophe Beaugrand et Emmanuel Schroeven. Les deux hommes, qui ont été ouvriers dans l'usine d'Amiens, se disent "complètement désespérés". #WHIRLPOOL



(FRANCE 3)

: En octobre 2017, Emmanuel Macron avait rassuré les salariés en présentant le projet du repreneur WN. Mais depuis, l'entreprise a été liquidée et près de 200 personnes se retrouvent sans emploi. "Le fiasco de la reprise, c'est aussi son échec", estime Antonio Abrunhosa, délégué CGT. #WHIRLPOOL

: Certains "ex-Whirlpool" ont tenté de rencontrer le président dès hier. Ils ont défilé avec des "gilets jaunes", lycéens, militants CGT et SUD-Solidaires dans le centre-ville, avant d'essayer de rallier la Citadelle où se trouvait Emmanuel Macron. Les manifestants ont toutefois été bloqués par les forces de l'ordre, selon France 3 Hauts-de-France. #WHIRLPOOL







(FRANCE TELEVISIONS)

: Emmanuel Macron poursuit sa visite à Amiens, avec une matinée qui pourrait s'avérer compliquée. Le président doit échanger avec des ex-salariés de Whirlpool, lors d'une rencontre à huis clos prévue à 9h30. "On va lui demander des comptes !", ont prévenu les ex-salariés. #WHIRLPOOL