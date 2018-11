"Vous connaissiez Bob l'éponge? Il y a maintenant Bob le lave-vaisselle", le plus petit modèle "au monde"

Le lave-vaisselle miniature est présenté au salon du made in France, à Paris, du 10 au 12 novembre.

Le salon du made in France, porte de Versailles à Paris, se tient du 10 au 12 novembre. Parmi les 450 exposants, il y a un produit qui a tout pour être la coqueluche des clients : Bob le lave-vaisselle. Il va bientôt faire son entrée sur le marché.

Il se pose à côté de l'évier. Vous avez seulement le cordon d’alimentation électrique à brancher à l'arrière, le tuyau d'évacuation des eaux et ensuite il y a un réservoir intégré.Antoine Fichetà franceinfo

Ce lave-vaisselle miniature ne pèse que 10 kilos. Il a été imaginé par deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années. Antoine Fichet est l'un des deux Vendéens, à l'origine du projet : "Vous connaissiez Bob l'éponge, il y a maintenant Bob le lave-vaisselle. 'Jetez l'éponge, adoptez Bob'. C'est le plus petit lave-vaisselle au monde. Il se pose à côté de l'évier ou dans tout un tas d'espace réduit, des mobile-home, de bateaux. On cible aussi les entreprises pour réduire aussi l'utilisation des gobelets en plastique."

Pour s'en servir, rien de plus simple. Il faut brancher le cordon d'alimentation d'eau et remplir d'eau le réservoir, à l'arrière. "Vous ouvrez une petite trappe et vous versez, avec une bouteille ou un pichet, trois litres d'eau. Il y a trois boutons, tout le monde comprend", explique Antoine Fichet. Il y a aussi un hublot pour voir la vaisselle en cours.

5 000 pré-commandes déjà enregistrées

Bob est proposé dans une douzaine de couleurs au choix, mais pour le salon du made in France, les deux créateurs ont choisi un prototype un peu spécial. "C'est une version collector. On a mis un drapeau bleu-blanc-rouge sur la porte, et quand on l'ouvre, il y a une petite surprise", sourit Antoine Fichet, alors que les premières notes de La Marseillaise commencent à résonner dés que l'on appuie sur le bouton.

Bob sera fabriqué en Vendée, à La Roche-sur-Yon, où, jusqu'en 2016, des laves-vaisselle étaient conçus sous la marque Brandt, avant que cela ne soit délocalisé en Algérie et Asie. Les jeunes chefs d'entreprise ont aujourd'hui un carnet de 5 000 pré-commandes. Les premiers modèles seront commercialisés a l'été 2019.