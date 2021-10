Le constructeur Tesla, dopé par une commande de 100 000 voitures, vaut 1 000 milliards de dollars

Tesla est entré, lundi 25 octobre, dans le club des entreprises valant plus de 1 000 milliards de dollars en Bourse. Le constructeur automobile a été dopé à Wall Street par une commande de 100 000 véhicules électriques du loueur Hertz.

L'action du groupe d'Elon Musk s'est envolée de 12,66%, terminant à 1 024,86 dollars à Wall Street (882 euros), lui donnant une capitalisation boursière de 1 029 milliards de dollars (886 millions d'euros). Seuls Apple, Microsoft, Google et Amazon valent actuellement plus chers sur la place de New York. Et Tesla y vaut 12 fois plus que le plus gros vendeur de voitures aux Etats-Unis, General Motors.

Le fondateur de Tesla Elon Musk, qui est déjà l'homme le plus riche du monde, a vu sa fortune s'envoler, lundi. Elle a fait un bond de 36,2 milliards de dollars (31,2 milliards d'euros), selon le Bloomberg Billionaires Index (en anglais). Elle s'élevait à 289 milliards de dollars (249 milliards d'euros) à la clôture de la Bourse de New York, lundi, largement au-dessus de celle de Jeff Bezos (193 milliards de dollars, soit 166 milliards d'euros) et de Bernard Arnault (163 milliards de dollars, soit 140 milliards d'euros).