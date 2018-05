La France est le pays où les actionnaires touchent le plus de dividendes, d’après un rapport de l’Oxfam

Les entreprises du CAC 40 ont distribué 67% de leurs bénéfices aux actionnaires depuis 2009, selon une étude publiée lundi par l’ONG Oxfam. Un partage fait au détriment des salariés et des investissements.

En proportion, les entreprises du CAC 40 sont les plus généreuses avec leurs actionnaires selon un rapport publié lundi 14 mai par l’ONG Oxfam. Les actionnaires français touchent beaucoup plus de dividendes que leurs homologues des groupes américains et allemands comme l’explique encore ce rapport.

[Rapport] #CAC40 : des profits sans partage. Oxfam et le BASIC révèlent comment les grandes entreprises alimentent les inégalités : sur 100€ de bénéfices, elles versent en moyenne 67€ aux actionnaires et seulement 5€ aux salariés https://t.co/Cco7Q4HFX8 #LoiInegalites pic.twitter.com/I7quDWuRWS — Oxfam France (@oxfamfrance) May 14, 2018

Les salariés, grands perdants de la répartition

L’Oxfam a analysé les rapports annuels de toutes les entreprises du CAC 40 et constate qu’elles ont versé les deux-tiers de leurs bénéfices aux actionnaires depuis 2009, au détriment des salariés et des investissements.

Les salariés récoltent seulement 5% des bénéfices, sous forme de participation et d’intéressement. 27% des bénéfices sont eux consacrés à l’investissement. Selon l’ONG, cette logique de court terme risque, in fine, de fragiliser la santé économique des entreprises françaises.