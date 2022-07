Russie : Ikea lance une dernière vente en ligne avant son départ définitif du pays, mais le site ne résiste pas à l'afflux de clients

En Russie, Ikea c'est presque fini. Le géant du meuble d'origine suédoise - en réalité la société est basée aux Pays-Bas depuis longtemps - a annoncé en juin qu'il allait quitter définitivement la Russie après avoir fermé dans un premier temps ses 17 magasins, ses quatre usines et mis au chômage technique ses 15 000 salariés en Russie. Avant de partir, Ikea lance une dernière vente en ligne de ses stocks restants sur le territoire.

Du moins aurait dû lancer parce que l'afflux de clients a provoqué, un énorme bug informatique sur le site internet du fabricant de meuble en Russie. Des dizaines de milliers de Russes comme Zlata n'ont pas pu acheter leurs derniers meubles de la marque. "Je m'étais préparé depuis une semaine, raconte-t-elle. À minuit, comme il l'avait annoncé, je me suis connecté et j'ai réalisé que le site était planté, rien ne s'est passé."

"Je suis très triste du départ d'Ikea"

Zlata aimerait pourtant beaucoup acheter le lave-vaisselle qui manque dans sa cuisine et que seul Ikea vend. En attendant, il y a un trou au milieu de ses meubles. Comme de très nombreux russes elle était devenue très attachée aux produits de la marque qui n'ont pas d'équivalent en Russie, explique Natalia, une autre cliente déçue : "Je suis très triste du départ d'Ikea. Bien sûr beaucoup de marques nous ont quittés mais même si je suis quelqu'un qui aime la mode je suis beaucoup moins triste du départ des marques occidentales que d'Ikea. Parce que nous n'avons rien du tout pour le remplacer."

"Si nous avons des alternatives pour les vêtements, il n'y en a aucune pour Ikea." Natalia, Russe à franceinfo

Zlata regarde si elle pourra faire importer son lave-vaisselle via Ikea au Kazakhstan, quant à Natalia, elle a acheté des torchons et des draps Ikea qui venaient de Pologne et qui sont passés par l'enclave russe de Kaliningrad. Vendredi 8 juillet dans la journée, le site a enfin été accessible, mais l'afflux de commandes a été tel qu'Ikea a dû le fermer, volontairement cette fois-ci. La société n'avait plus de créneaux de livraison disponibles. Sur la page d'accueil, un message invite les clients à la patience, et à revenir la semaine prochaine, quand la livraison sera de nouveau possible.