Eurozapping : Ikea dégraisse, l'Italie sanctionnée par l'UE

Le budget de l'Italie sanctionné par l'Union européenne. Trop de dettes, un risque de déficit trop élevé et le refus d'obtempérer, puisque l'Italie n'a pas voulu rentrer dans le rang, l'UE sort le bâton et ouvre une procédure de déficit excessif fondé sur la dette. Pas question pourtant de rompre le dialogue. Une rencontre est prévue samedi 24 novembre entre le Premier ministre italien et le président de la Commission européenne.

Un étudiant anglais condamné pour espionnage

En Suède, Ikea va supprimer 7 500 emplois. La restructuration d'Ikea va concerner des postes dans le monde entier. Au siège, 5% du personnel serait concerné. L'entreprise, dont le chiffre d'affaires est en hausse, veut réduire les postes administratifs. Elle souhaite aussi recruter 11 500 personnes d'ici deux ans pour se redéployer dans le centre des villes.

Prison à vie pour un Britannique aux Émirats arabes unis. Matthew Hedges, 31 ans, est chercheur. Accusé d'espionnage, il a été arrêté à l'aéroport de Dubaï il y a six mois alors qu'il voulait rejoindre son université. Son procès a duré moins de cinq minutes. Cette condamnation jette un froid dans les relations du Royaume-Uni avec le pays de la péninsule arabique.

