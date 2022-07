Sobriété énergétique : des dispositifs envisagés pour inciter les Français à réduire leur consommation

Faire des économies, et même gagner de l'argent grâce au suivi de sa consommation énergétique en direct : ce système est installé chez Claude Tarze depuis quelques mois. Grâce à ce suivi, ce retraité fait désormais fonctionner son électroménager pendant les heures creuses, et a pu alléger sa facture de plusieurs dizaines d'euros. Il est prêt à faire d'autres efforts. Et si ces petits gestes en plus vous rapportaient de l'argent ? C'est l'idée lancée par certains experts.



Une ristourne sur la facture en échange d'économies d'énergie

En cas de surchauffe sur le réseau, votre fournisseur pourrait vous alerter. À vous ensuite de baisser votre consommation, en débranchant par exemple votre fer à repasser, ou en décalant l'heure de votre machine à laver. En fonction de vos efforts, votre fournisseur pourrait ensuite vous récompenser, avec une ristourne sur votre facture par exemple. Pour réduire instantanément sa consommation d'énergie, d'autres solutions existent déjà, comme un boîtier qui, en période de forte tension sur le réseau, réduit automatiquement la puissance électrique.