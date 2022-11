Prix de l’énergie : ruée vers le bois de chauffage en France

Dans un poêle à bois dernier cri, quelques bûches sont déjà prêtes à flamber pour l’hiver. Pour chauffer son habitation, Eddy Verdru, habitant de Godewaersvelde (Nord), préfère se tourner vers le feu de cheminée plutôt que d’allumer sa pompe à chaleur électrique. Il vient de dépenser 7 000 euros pour installer son poêle. “C’est plus un choix plaisir que le fait de faire une cheminée le soir. Maintenant, c’est vrai qu’avec la crise, je pense qu’elle tournera un peu plus le soir et plus longuement pour éviter une consommation électrique”, justifie-t-il.

La demande en bois a augmenté de 600 000 tonnes en deux ans

Selon l’entreprise qui a posé le poêle d’Eddy, les demandes de devis affluent. Les particuliers cherchent un mode de chauffage plus économique. “Avec les augmentations, dans tous les cas, ça reste vraiment rentable par rapport au chauffage tout électrique ou alors avec une chaudière à gaz”, explique Vincent Giot, commercial Cheminées Poêles Création. À Béthune (Pas-de-Calais), le leader français du marché confirme cet engouement. En deux mois, la bûche a même détrôné le granulé, leader du marché auparavant. Au niveau national, la demande en bois de chauffage a augmenté de 600 000 tonnes en moins de deux ans.