Prix de l'énergie : l'Assemblée nationale adopte une aide pour les ménages se chauffant au bois

Selon l'Agence de la transition écologique (Ademe), le bois est la source de chauffage principale pour plus de trois millions de Français, avec de plus en plus de chaudières à granulés.

L'Assemblée nationale a adopté mardi 8 novembre une aide de 230 millions d'euros en faveur des ménages se chauffant au bois, lors de l'examen en première lecture du projet de budget rectificatif pour 2022. Cette aide, calquée sur le chèque fioul lancé mardi pour les ménages se chauffant avec cette énergie, prévoit d'aider les ménages de plus en plus nombreux à utiliser pour leur chauffage des bûches ou des pellets, ces bâtonnets cylindriques dont les prix explosent.

Trois millions de Français utilisent le bois pour se chauffer

L'amendement socialiste en faveur de cette aide, adopté avec 218 voix pour et une seule contre, a reçu le soutien du gouvernement. Plusieurs groupes d'opposition avaient déposé des propositions en ce sens, et l'exécutif avait signifié dès le début des débats qu'il se montrerait "ouvert" sur le sujet.

"C'est une belle victoire transpartisane." Gabriel Attal, ministre délégué aux Comptes publics à l'Assemblée nationale

Il a ajouté que le gouvernement était mobilisé pour faire la lumière sur les soupçons de spéculation autour du bois de chauffage. "On n'hésitera pas à sévir" en cas de fraude, a-t-il assuré. Selon l'Agence de la transition écologique (Ademe), le bois est la source de chauffage principale pour plus de trois millions de Français, avec de plus en plus de chaudières à granulés. Les députés examinent depuis lundi en séance le projet de budget rectificatif pour 2022, le deuxième pour l'année en cours, qui prévoit une série de rallonges anti-inflation.