Morbihan : le gouvernement lance le projet de parc éolien flottant

Une décision attendue. Le gouvernement a donné son feu vert au projet d'implantation d'un parc éolien flottant au sud de la Bretagne, à l'ouest de Belle-île-en-Mer, selon une décision parue au Journal officiel, vendredi 21 mai. D'après le document, la zone retenue est située au sud de l'île de Groix et à l'ouest de Belle-île-en-Mer. Le parc sera doté d'une puissance d'environ 250 mégawatts.

"Une seconde procédure de mise en concurrence a vocation à être lancée ultérieurement pour un second projet éolien en mer flottant d'une puissance maximum d'environ 500 mégawatts (...)", précise la décision signée par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.

L'objectif de réduire les gaz à effet de serre

Un débat public sur le sujet a permis la distribution du dossier d'information à 110 000 foyers et l'organisation de vingt rencontres, avec près de 1 800 participants, assure la ministre qui estime que le débat public "a atteint son objectif d'information et de mobilisation de la parole citoyenne".

Ce projet répond "au double objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de diversification du bouquet électrique français pour le rendre plus résilient, participant ainsi à la transition énergétique française et à l'atteinte des objectifs de neutralité carbone", peut-on lire dans la décision. Des opposants au projet, cités par France 3 Bretagne, contestent eux, en plus de la localisation, "la pertinence de l’électricité éolienne, chère, non pilotable et qui ne contribuerait pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre".

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a publié sur son site internet un appel aux candidatures d'entreprises ouvert jusqu'au 1er juillet. Une concertation étroite sera menée entre les lauréats et les représentants professionnels de la pêche tout au long des projets, précise France 3 Bretagne.