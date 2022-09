"Ma Prime Renov" : "Une grosse partie des gens abandonne", selon des artisans qui réclament un choc de simplification du dispositif

Si "Ma Prime Rénov" ne fonctionne pas en l'état, c'est parce qu'elle est trop complexe, affirme Yohann Vigier, menuisier en région parisienne. "La complexité du dossier fait qu'il y a une grosse partie des gens qui abandonne et qui annule", précise-t-il à franceinfo. Le dispositif, qui permet de réaliser des travaux de rénovation thermique comme, par exemple, changer de mode de chauffage ou remplacer les fenêtres, fonctionne mal. Seules 2 500 anciennes "passoires thermiques" ont perdu leur statut en 2021, alors que l'objectif fixé par le gouvernement était de 80 000.

>> INFO FRANCEINFO. Transition écologique : l’exécutif prévoit d'augmenter le budget du dispositif "Ma Prime Rénov"

Dans le contexte actuel de crise énergétique et après le lancement d'un plan de sobriété par le gouvernement, le budget de "Ma Prime Renov" va passer de 2,4 milliards d'euros à 2,6 milliards d'euros l'année prochaine. Mais augmenter le budget ne suffira pas pour que cette prime soit davantage demandée, selon les artisans.

"Des fois je repasse [sur les dossiers], il manque un tampon sur une certaine feuille. Alors, on repasse mettre le tampon, et après ils renvoient un autre truc pour dire 'il manque ça aussi'... Donc ils renvoient le dossier puis il manque encore autre chose", souffle Yohann Vigier.

En plus de la complexité du dossier, le processus pour accéder à cette aide est jugé trop lent. Ainsi, pour espérer avoir cette prime, il faut envoyer son dossier avant de commencer les travaux, mais la réponse peut mettre des semaines, comme des mois à arriver. Et pendant ce temps-là, les prix subissent l'inflation.

"L'autre souci qu'on a en ce moment, c'est qu'avec l'inflation, nos devis sont valables entre 10 et 15 jours. Donc il faut faire un dossier, tout envoyer. Et là, on peut attendre des mois et des mois. Après, ils vont valider sur le principe, mais étant donné que ça a duré six mois, tous les devis sont faux".